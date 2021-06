Começa nesta quarta (9) nova etapa de vacinação contra a gripe

Dia 09/06, quarta-feira, começa a TERCEIRA ETAPA da vacinação contra Influenza (gripe) em todas as UBSs do município de Jandaia do Sul para os seguintes grupos:

Pessoas com comorbidades;

Pessoas com deficiência permanente;

Caminhoneiros;

Trabalhadores de transporte coletivo e rodoviário de passageiros;

Força e Segurança de Salvamento;

Forças armadas;

Funcionários do sistema prisional;

População privada de liberdade.

HORÁRIO PARA VACINAÇÃO NAS UBSs : 8:00 – 12:00 e 13:00 – 16:30.

Grupos da PRIMEIRA ETAPA e SEGUNDA ETAPA que não foram vacinados ainda, também comparecer para receber a vacina contra Influenza (gripe) .

É importante levar a carteira de vacinação e ter um intervalo de pelo menos 14 dias entre as vacinas da COVID-19 e da Influenza (gripe) . Não tomar vacina se estiver com suspeita de COVID-19.

Compartilhe esse post para todos ficarem atentos a essa informação.