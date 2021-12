Com retorno dos atendimentos, APMI volta a realizar entregas de kits enxoval

De volta com o atendimento às gestantes, a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Jandaia do Sul (APMI), voltou a realizar na tarde desta quinta-feira (02), a entrega de kits enxoval através do projeto Clube de Mães.

A ação aconteceu na sede da FLORART, no Jardim das Flores, e atendeu cinco gestantes que fazem parte desta retomada do projeto. Somando-se à entrega ocorrida no final de outubro, já foram beneficiadas sete gestantes com o kit enxoval, sendo doze famílias atendidas pelo projeto neste período.

Com as presenças da presidente da APMI Luciene Flauzina Trombela e da primeira dama Stella Silva, as gestantes foram felicitadas e informadas de que haverão novos projetos desenvolvidos em breve para a melhoria no atendimento às gestantes e à população em geral. A ação também contou com uma bela confraternização.

O projeto conta com o apoio da Prefeitura Municipal e é gratuito. Seu objetivo é acolher gestantes para aprenderem a confeccionar o enxoval do bebê; promover a convivência comunitária, a troca de experiências e o fortalecimento de vínculos.