Colisão na BR-376 em Jandaia deixa duas pessoas feridas

O acidente ocorreu por volta das 18h desta sexta-feira (18) na BR-376, no retorno em frente ao Café Jandaia.

A Saveiro com placas de Maringá teria cruzado a rodovia em local proibido quando foi atingida pelo Vectra com placas de Apucarana.

Dois homens que estavam no Vectra ficaram feridos e foram socorridos pelas equipes da Brigada Comunitário (Defesa Civil) e SAMU. Uma das vítimas, de 29 anos, foi atendida pela equipe do SAMU de Jandaia com apoio da avançada de Apucarana. Ela estava com afundamento de crânio e consciente quando foi levada ao Hospital da Providência.

Os agentes da Brigada Comunitária precisaram usar um desencarcerador para retirar a segunda vítima, de 35 anos. Ele sofreu fratura em tórax.

O motorista da Saveiro não se feriu.

Durante o atendimento ao acidente, um veículo se deparou com o transito lento e acabou caindo na canaleta central da rodovia. O condutor não se feriu.

Mais informações em instantes…