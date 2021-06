Por volta das 19h deste sábado (19) houve uma colisão envolvendo dois veículos no cruzamento da Rua Souza Naves com a Clementino Puppi (esquina da Valdar) em Jandaia do Sul, envolvendo um Toyota Corolla conduzido por uma mulher e uma Fiat Strada dirigida por um rapaz.

A ambulância da Defesa Civil foi acionada, mas ninguém precisou de atendimento.