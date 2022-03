O acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira (7) na BR-376, no trevo próximo a Sociedade Rural de Jandaia do Sul.

O motorista do VW Virtus, de 39 anos, cruzava a rodovia quando foi atingido pela Hilux SW4 de Jandaia do Sul. Ele não se feriu com gravidade e foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora de Fátima pela equipe da Brigada Comunitária.

Uma mulher, de 67 anos, que estava na SW4 foi socorrida pela equipe do SAMU com dor no tórax. Ela também foi levada ao Hospital Nossa Senhora de Fátima.