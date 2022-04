Cliente do Banco do Brasil perde mais de R$17 mil para estelionatário

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar às 9h41 deste sábado (2) em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, no local a equipe fez contato com a vítima, que relatou que ao sacar um valor do caixa eletrônico, foi abordado por um jovem com um crachá do Banco do Brasil dizendo ser menor aprendiz e entregou um extrato dizendo que ele precisava atualizar a conta se não iria pagar uma multa. O autor então digitou alguns números no caixa eletrônico dizendo estar ajudando, após isso a vítima percebeu que todo seu dinheiro havia sido transferido e que foi feito empréstimos e transferidos para outra conta, no valor de R$ 17.700,00. No local foram realizadas as orientações e o patrulhamento, porém nenhum suspeito foi localizado até o momento.