Cir Albieri é convidado para fazer parte da pasta da Secretaria da Família do Estado

O governador Ratinho Júnior através do SEJUF Secretaria da justiça, Família e Trabalho, juntamente com o secretário Ney Leprevost está ingressando na pasta Cir Albieri que irá fazer um trabalho de relevância nos municípios do Estado do Paraná.

A pasta possui 24 regionais em todo Estado e abrange várias camadas da população como: crianças, adolescentes, mulheres, idosos, principalmente pessoa com deficiência e Apaes, área em que Cir Albieri mais atua e tem mais experiência por também ser portador de deficiência e conhecer as maiores dificuldades, dentre outras áreas como dos diretos do cidadão, trabalho, justiça, dignidade e pessoas que vive em situação vulneráveis etc.

Cir Albieri foi vereador durante 16 anos atuando em 4 mandatos na Câmara Municipal de Vereadores de Jandaia do Sul, atuou como Vice-Prefeito, ficando suplente de Deputado Estadual.

A área de atuação de Cir será todo Norte e Noroeste, trabalhando em todo interior do Paraná.

“Quero agradecer o governador Ratinho Júnior pela oportunidade e confiança que está me dando em uma área que gosto e tenho uma grande experiência vivida”, finaliza Cir Albieri.