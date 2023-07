Ciclone extratropical chega ao sul do país

O ciclone extratropical previsto para o Sul do País chegou ao Rio Grande do Sul com chuva intensa e queda de granizo em diversas regiões do Estado no início desta quarta-feira (12). Moradores de várias cidades gaúchas relatam queda intensa de granizo, além de ventos fortes. Por enquanto, a Defesa Civil do Estado não informou o registro de ocorrências mais graves.

No Paraná, o clima vai mudar a partir da tarde desta quarta-feira (12). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), uma intensa frente fria avança sobre o Estado, provocando muitos eventos de chuva acompanhados de descargas elétricas. O risco para eventos severos é alto no noroeste, oeste, sudoeste, centro-sul e o leste paranaense, especialmente entre a tarde e noite desta quarta-feira.