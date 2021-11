Ciclista é socorrido após acidente com ônibus em Jandaia

Um ciclista de 20 anos, colidiu com um ônibus da prefeitura de Jandaia na tarde desta terça-feira (9).

O acidente ocorreu no cruzamento da Rua Presidente Kennedy com Patriotas, em frente ao escritório da Copel.

Segundo a Polícia Militar, a equipe deslocou ao endereço onde foi constatado o abalroamento transversal entre uma bicicleta que trafegava em declive pela Rua Presidente Kennedy, a qual seu condutor avançou a preferencial e colidiu com a lateral do veículo ônibus pertencente ao município, que também trafegava em declive pela Rua dos Patriotas sentido ao pátio de máquinas da prefeitura municipal de Jandaia do Sul.

Conforme relato do condutor do ônibus, o condutor da bicicleta já havia sido socorrido pela equipe da Defesa Civil e encaminhado a Apucarana para atendimento devido comportamento anormal e perca de consciência após o impacto com o ônibus e queda ao solo, não sendo possível ser observado pela equipe policial.

Como providência, foram colhidos dados e declarações para registro BATEU e feito levantamento do local observando que ambos veículos haviam sido movidos da posição inicial do acidente antes da chegada da equipe, prejudicando a confecção do croqui que compõe o boletim de acidente.