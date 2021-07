Chamada pública para agricultura familiar

Está aberto no Departamento de Assistência Social a chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios de agricultores familiares para doação a entidades filantrópicas, pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social, atendidas pelo Programa de Aquisição de Alimentos – PAA.

.

Serão aceitos agricultores familiares individuais enquadrados no PRONAF, residentes no município de Jandaia do Sul.

.

Os interessados deverão apresentar a documentação para habilitação até o dia 27/07/2021, às 16 horas, no Departamento de Assistência Social de Jandaia do Sul, com sede à Rua Presidente Kennedy, nº 373 – Centro.

.

Para mais informações ligue (43) 3432-7311 ou pelo site da prefeitura https://www.jandaiadosul.pr.gov.br/?meio=1084&ano=&tipolei=4&search=&numero=