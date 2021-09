Catador de recicláveis relata que foi roubado em Jandaia

Na manhã de sábado (18) a Polícia Militar de Jandaia do Sul foi chamada na Rua Roraima, Jardim Planalto, onde o solicitante relatou que na madrugada, por volta das 4h, um indivíduo moreno claro, trajando calça branca e blusa branca teria o abordado, segurado pelo colarinho da camisa e roubado seu aparelho celular que estaria no bolso de sua calça, logo após evadiu-se do local tomando rumo ignorado.

Segundo o solicitante, o mesmo estaria trabalhando recolhendo recicláveis nas proximidades da Estrada da Pedreira quando acabou sendo abordado pelo indivíduo, porém só conseguiu noticiar o fato nesta hora segundo o mesmo.

Diante do ocorrido acabou sendo devidamente orientado em relação aos procedimentos cabíveis.