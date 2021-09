Casal se depara com ladrões ao chegar em casa

No início da noite de sábado (18), a solicitante relatou a Polícia Militar que ao chegar em sua residência, no Condomínio Água Cristalina, em Jandaia do Sul, percebeu que haviam pessoas na casa, momento que ela e o esposo se assustaram, quando logo em seguida viram dois masculinos, sendo que um trajava calça de moletom e blusa de cor clara, o outro bermuda, que ambos eram magros, pele clara e com aparência de serem bem jovens, correndo em direção a mata.

Dentro da residência notaram que uma bolsa da marca Capodarte de cor preta e um relógio dourado da marca Michael Kors, foram subtraídos.

Em cima de uma cama havia vários pertences separados prontos para serem retirados, que os indivíduos não conseguiram levar.

A equipe policial realizou patrulhamento pelas imediações e bairros vizinhos porém não logrou êxito em localizar os autores tampouco os pertences.