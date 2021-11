Casal que fazia “delivery” é preso em Jandaia

Foi preso um homem de 27 anos e uma mulher de 22

Na tarde de domingo (7) a equipe policial foi informada via Copom, que um casal conduzindo um veículo Peugeot, na cor branca, estaria comercializando drogas nas proximidades da SISJAN na Cidade de Jandaia do Sul.

Diante da denúncia, esta equipe intensificou o patrulhamento nas proximidades, sendo que foi visualizado um veículo nas características repassadas, sendo então dada voz de abordagem.

Durante a abordagem, a autora foi até a frente do veículo escondendo embaixo do para-choque um saco de papel, que ao ser verificado o que tinha em seu interior, havia uma certa quantidade de entorpecente, sendo três invólucros de substancia análoga à maconha pesando setenta e sete gramas e dez invólucros de substancia análoga à cocaína pesando dez gramas.

No bolso do autor havia a quantidade de cento e um reais e dez centavos. Ao ser indagado o casal sobre o entorpecente, os mesmos relataram que estariam comercializando há aproximadamente três meses no sistema “delivery”, ou seja, seus clientes ligavam e ele ia com seu veículo Peugeot 308 entregar e fazia recebimentos, inclusive por maquinha de cartão.

Ao ser perguntado se havia mais drogas em sua residência, o casal disse que sim, sendo então deslocado até a residência localizada no Jardim Moretti, onde o autor apresentou a equipe um recipiente contendo vinte e quatro invólucros de substancia análoga à maconha pesando quatrocentas e sessenta gramas, vinte invólucros de substancia análoga à cocaína, pesando vinte gramas e quatro comprimidos de substancia análoga à ecstasy pesando dois gramas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao casal pelo crime de tráfico de drogas sendo os mesmos encaminhados juntamente com os entorpecentes, os bens e o veículo até a Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul para os procedimentos legais.