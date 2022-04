A equipe da Brigada Comunitária (Defesa Civil) de Jandaia do Sul foi acionada por volta das 20h10 deste sábado para combater incêndio em um veículo nas proximidades do campo do Jardim Villar.

O carro em chamas estava na garagem de uma residência. A Polícia Militar foi chamada devido a suspeita de incêndio criminoso.

Mais informações em instantes.