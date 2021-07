Um Fiat Mobi com placas de Jandaia do Sul capotou após colidir com um Fiat Stilo.

O acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira (19) em um cruzamento.

Samu e Defesa Civil foram ao local.

Apenas a condutora do Fiat Mobi precisou ser encaminhada ao hospital, aparentemente sem ferimentos.

Mais informações em instantes.