Caminhonete é multada ao passar com som alto próximo a viatura

Às 20h36 de quinta-feira (29) um veículo foi multado na Avenida Getúlio Vargas, em Jandaia do Sul, por trafegar com som alto.

Segundo a PM, durante patrulhamento da equipe ROTAM pelo endereço acima citado, foi identificado que o condutor do veículo GM S-10, na cor preta, com placas de Jandaia do Sul, cujo qual trafegava em fluxo oposto ao da viatura policial militar devidamente caracterizada, estava com o volume de seu equipamento de som excessivamente alto, audível a aproximadamente 30 metros de distância.

Devido ao sentido de fluxo do veículo e da viatura, não foi possível realizar a abordagem no momento, sendo então confeccionado auto de infração de trânsito referente ao artigo 228 do CTB, conforme determina a Resolução nº 624/16 do CONTRAN.