O Departamento de Saúde divulgou o calendário da vacina BCG até o mês de maio.

Confira o calendário:

Março – nos dias 16 e 30

Abril – nos dias 13 e 27

Maio – nos dias 11 e 25

A BCG protege contra a tuberculose, que é uma doença infecciosa com transmissão aérea, podendo ser transmitida através do espirro, da fala ou da tosse de alguém contaminada e ativa. Por isso a importância da vacinação logo cedo. Uma vez em contato com pessoas, o bebê fica totalmente exposto à doença.