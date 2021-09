Cães soltos no Jardim América causam transtornos

Jandaia do Sul 19h25min Natureza Omissão de Cautela na Guarda de Animais Local Rua Rubi – Jd. América

O solicitante relatou a Polícia Militar que na noite de sexta-feira (24) os cachorros da vizinha cercaram seu filho de 2 anos no intuído de mordê-lo, que outros vizinhos que estavam no local acabaram por espantar os animais, disse ainda que é normal os cães ficarem soltos na rua e atacarem motociclistas e transeuntes, e que ele e outros vizinhos já tentaram conversar com a dona dos animais, mas que ela não é receptiva ao assunto e sempre se exalta.

No momento do atendimento os animais não se encontravam no local, diante dos fatos o solicitante foi orientado sobre as medidas cabíveis.