Cadastro de costureiras

Em parceria com Sebrae e Núcleo das Indústrias de Confecção, o Departamento de Indústria e Comércio está realizando cadastros de costureiras interessadas em prestar serviços de facção para empresas da cidade. O cadastro pode ser feito pessoalmente na Acejan, Agência do Trabalhador, CJ Uniformes, Saron e Carbanna ou através do link https://forms.gle/c6zQsDopt6wWxFRo8