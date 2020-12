Cachorro desaparecido

“Hoje (28) por volta das 10h no bairro Guadalajara em Jandaia do Sul (próximo ao Colégio Estadual Unidade Polo) meu cachorrinho que atende por neguinho sumiu. Ele tem 14 anos, pelagem na cor preta e grisalho no rosto. Ele é idoso, um pouco surdo e muito assustado, o que aumenta a nossa preocupação por vê-lo perdido. É nosso cachorro desde filhote, então estamos muito aflitos! Por favor, nos ajudem a achá-lo!!!”

Contato: 43 996995739