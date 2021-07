Na tarde quinta-feira (29), na Rua Presidente Kennedy, a solicitante informou a Polícia Militar que na noite anterior as 22h, seu filho deixou na garagem, como de habitual, uma bicicleta aro 26, da marca Viking, de cor predominante preta com detalhes em verde limão nos aros, e que no dia seguinte por volta das 14h deu falta da bicicleta.

Policiais realizaram patrulhamento no intuito de localizar a bicicleta, porém não foi encontrada.