Bandidos rendem vigilante e roubam veículo e fiação elétrica em Jandaia do Sul

A equipe da Polícia Militar foi solicitada para uma situação de roubo em uma empresa do Distrito de São José. No local e feito contato com o vigilante do local, que relatou que por volta das 22h quando estava terminando sua ronda de rotina, foi surpreendido por dois indivíduos encapuzados, sendo que um deles, estava de porte de uma arma, aparentemente uma pistola de cor preta.

Ele foi amarrado em uma casa usada para guardar materiais da empresa e conseguiu se livrar das amarras por volta das 03h.

Após a chegada da equipe policial foi visualizado que em um dos barracões foi quebrado um dos vidros, sendo levado alguns metros de fio de cobre, assim como do padrão de energia do mesmo barracão.

O veículo do vigilante, um GM/Vectra de cor prata com placas de Marumbi também foi levado.