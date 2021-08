Bandidos assaltam em Bom Sucesso, mas são cercados pela Polícia em Jandaia

Os bandidos assaltaram um mercado em Bom Sucesso e empreenderam fuga, com um veículo Gol, modelo quadrado, em direção a Jandaia do Sul.

Eles colidiram o veículo com uma Fiat Toro de um agricultor em uma estrada rural no município de Jandaia do Sul.

Houve confronto com policiais militares e em seguida os marginais fugiram em meio a um canavial. O dinheiro do roubo ficou espalhado no local.

Alguns dos suspeitos, já teriam sido identificados e constatado que já possuem passagens pela polícia. Um deles foi detido.

O helicóptero do Graer auxiliou nas buscas

