Avó vai parar no PAM após ser derrubada pelo neto

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 20h15 de domingo (18).

A equipe policial recebeu uma solicitação que uma idosa de 73 anos teria sido agredida pelo neto e estaria no PAM para atendimento médico.

No local foi feito contato com a solicitante relatando que seu irmão teria chego em sua casa e, por motivo fútil teria discutido com sua avó a senhora de 73 anos, e teria a empurrado vindo a cair ao solo causando um ferimento em sua cabeça, que de imediato foi levada até o PAM para atendimento médico.

Os policiais foram informados que o agressor faz uso de entorpecentes e bebida alcoólica e essas brigas acontecem sempre.

A solicitante foi informada sobre os procedimentos que poderiam ser tomados pela equipe policial mas por hora decidiu apenas confeccionar o BOU e que posteriormente irá até a delegacia de Polícia Civil para dar continuidade nos procedimentos.