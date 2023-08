Aviso de detonação de rochas – Nesta terça e quarta-feira no Contorno de Jandaia

A Viapar – Rodovias Integradas do Paraná – informa que haverá detonação de rocha nesta terça (29/08) e quarta-feira(30/08), às 15h, nas obras do Contorno de Jandaia do Sul.

O trânsito será paralisado 5 minutos antes de cada detonação (última sirene) e liberado 5 minutos depois da vistoria do Blaster (profissional responsável pelo manuseio, arranjo, disposição e detonação do explosivo).

Haverá evacuação no raio de 300 metros e fechamento dos acessos municipais e particulares.

As detonações são necessárias para o andamento das obras do Contorno de Jandaia do Sul.