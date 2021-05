A possibilidade de as aulas presenciais voltarem na região na próxima semana foi descartada. A chefe do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Apucarana, Cristiane Cesárea Pablos Rossetti informa que os critérios definidos pela Secretaria Estadual de Saúde estão em análise para definir as instituições de ensino que retomarão as atividades presencialmente. “Neste momento não há possibilidade, mas já estamos nos organizando para voltar”, afirma.

