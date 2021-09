Aulas na rede municipal estão suspensas nesta semana

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE JANDAIA DO SUL SUSPENDE AULAS NOS DIAS 09 E 10 DEVIDO A CHUVA DE GRANIZO DESTA QUINTA-FEIRA (08)

.

Devido à chuva de granizo desta quinta-feira (08) na cidade de Jandaia do Sul, a estrutura de muitas escolas foram afetadas, assim como, os ônibus para transporte escolar. Desta forma, as aulas na Rede Municipal de Ensino de Jandaia do Sul (escolas e CMEIs) estão suspensas nos dias 09 e 10/09 (quinta e sexta-feira).

.

As aulas devem voltar ao normal na segunda-feira (13/09). A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul já está providenciando o conserto necessário para as escolas e para o transporte escolar.