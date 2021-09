Atenção famílias afetadas pela chuva de granizo. Leia aqui as orientações da Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul e Defesa Civil

Vejam abaixo as orientações da Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul e Defesa Civil:

1) Não é preciso cadastro para recebimento de telhas. Equipes da Prefeitura e Defesa Civil estão visitando todos os bairros para distribuição das Eternites.

2) Você ainda precisa de lonas? Pode retirar no prédio da Defesa Civil.

3) Todas as outras doações (roupas e alimentos) podem ser retiradas no Ginásio de Esportes com a equipe da Assistência Social.

4) Você quer ajudar com doações? Pode levar colchões, roupas e alimentos no Ginásio de Esportes.

Mais informações, ligue para a Defesa Civil no telefone (43) 3432-8458.