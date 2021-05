Assaltante que usa tornozeleira eletrônica age novamente em Jandaia

A Polícia de Jandaia do Sul investiga dois assaltos que ocorreram em via pública na cidade, onde o autor usava tornozeleira eletrônica.

O primeiro roubo foi registrado na tarde de sexta-feira (7) na Rua João Batista Mortean.

A vítima informou aos policiais que um jovem pardo, trajando camiseta branca, shorts e boné laranja, o abordou e mediante grave ameaça anunciou o roubo, dizendo que estava armado e exigindo os pertences, subtraindo um telefone celular, fone de ouvido e R$ 100,00 (cem reais) em espécie, tomando rumo ignorado.

Já na tarde de sábado (8) a Polícia Militar foi chamada nas imediações do Supermercado Cidade Canção onde um casal foi vítima de roubo. No local, em contato com as pessoas de de 24 anos e 20 anos, relataram que um indivíduo trajando camiseta preta e bermuda azul, com tornozeleira eletrônica e tatuagens nas pernas e nos braços, fez menção de estar armado e após dar voz de assalto subtraiu seus aparelhos celulares, um Samsung Galaxy S6 e um Samsung S10, ambos na cor preta. Que segundo eles o indivíduo evadiu-se a pé pela Rua João Batista Mortean, sentido centro – bairro.

Foi realizado patrulhamento no intuito de localizá-lo, porém sem êxito.