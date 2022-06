Jandaia do Sul recebeu maquinários no valor de R$ 802 mil, para atender a demanda do Município.

A pá carregadeira e grade aradora, foram adquiridas com emendas parlamentares do Deputado Federal Luizão Goulart (R$ 355 mil) e recursos livres do Município de Jandaia do Sul (R$ 452 mil).

Valores

Pá carregadeira – R$ 735.000,00.

Grade aradora – R$ 67.000,00.