Caminhão sem freios erra entrada de área de escape na BR-376

Na manhã da última quinta-feira (02), o motorista de um caminhão carregado com 12 ton. de areia percebeu uma pane no sistema de freios, e optou por utilizar a Área de Escape do km 667,3 da BR-376/PR, em Guaratuba, sentido Santa Catarina. O condutor saiu ileso.

