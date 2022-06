Dono de bar é agredido no Jardim das Flores

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 19h49 desta sexta-feira (3) na Rua dos Lírios, Jardim das Flores.

No local a vítima relatou a PM que um rapaz que mora próximo, passa na frente de seu bar acelerando sua motocicleta de forma exagerada e que a dois dias atrás, ele foi ao bar do solicitante e se desentenderam verbalmente, sendo que no dia de hoje foi até o estabelecimento com mais quatro rapazes e que dois deles acertaram o capacete por diversas vezes nele, causando um corte nos lábios e quebrando um pedaço do dente.

A vítima foi atendida pelo SAMU e orientada. A equipe fez diligências na residência do autor, porém não havia ninguém.