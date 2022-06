Mulher é vítima de violência doméstica em Marumbi

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Marumbi às 12h33 desta quarta-feira (1) na Rua João Teixeira de Freitas.

Conforme a PM, no local em contato com a solicitante, relatou que vem sendo constantemente agredida pelo seu convivente, de 23 anos. Informou ainda aos policiais que no domingo foi agredida na cabeça e hoje ele a empurrou, onde veio a cair no chão. Diante do fato e da manifestação da vontade de vítima em representar, a equipe encaminhou ambas as partes para a delegacia de Jandaia do Sul para demais procedimentos.

Cabe relatar que o casal tem um bebê de aproximadamente um ano, o qual foi deixado sob a responsabilidade de uma tia. Quando a equipe chegou na residência, o autor já estava colocando os objetos dela para fora do imóvel.