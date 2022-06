Prazo para pagamento do IPTU foi prorrogado

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul reforça que o prazo para pagamento do IPTU (cota única ou parcelado) com vencimento dia 31/05/2022 foi prorrogado para 15/06/2022 (quarta-feira).

Dúvidas ou mais informações, entrar em contato com o Departamento de Tributação pelo telefone (43) 3432-9254.