Cãozinho que foi atropelado está a espera do dono

O setor de Bem Estar Animal da Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul está à procura do dono deste cachorro, macho, de aproximadamente 3 anos.

O animalzinho foi atropelado próximo ao trevo do restaurante Panela de Pedra no dia 12/05/22 e desde então está sob cuidados veterinários.

Informações pelo telefone 43-3432-9252

Ou diretamente no Departamento de Fomento à Agropecuária e Meio Ambiente.