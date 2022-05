A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 9h42 desta segunda-feira (30) na Avenida Anunciato Sonni.

Conforma a PM, Relatou o solicitante que ao chegar em sua casa de carnes, deparou-se com o telhado arrombado e, do interior do estabelecimento, foi subtraída uma quantia em dinheiro trocado e moedas e aproximadamente 20 kg de carnes, de cortes variados.

A vítima foi orientada.