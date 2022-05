Enfermeira é agredida por paciente psiquiátrico em Bom Sucesso

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 9h20 desta segunda-feira (30).

Conforme a PM, a equipe policial foi até o hospital municipal e fez contato com a vítima, que relatou ter sido agredida por um paciente psiquiátrico, quando foi até a residência do mesmo para fazer uma medicação de rotina, haja vista que o paciente necessita de cuidados com frequência. Relatou ainda que o paciente a agrediu com uma paulada na cabeça e com um soco no nariz. Em seguida, o mesmo saiu andando pelas ruas da cidade. Diante dos fatos, foi confeccionado o boletim de ocorrência e feitas as devidas orientações.