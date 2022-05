Duplas de Jandaia do Sul e de Arapongas conquistam o ouro no Tênis de Mesa

Nesta segunda-feira, 30 de maio, foi dia de estreia do tênis de mesa na fase regional dos Jogos Escolares do Paraná, que acontece em Kaloré/Marumbi. A modalidade recebeu aproximadamente 50 alunos/atletas que disputaram nas categorias A e B, masculino e feminino, em duplas e também no individual. As primeiras premiações já foram feitas no início da tarde, e os destaques ficaram com os atletas de Arapongas e Jandaia do Sul.

Categoria A-B feminino duplas

Na categoria feminino B (12 a 14) de duplas as alunas/atletas, Heloisa H Neiro, e Luana Kerges, do Colégio Estadual Cívico Militar Jandaia do Sul, conquistaram o ouro. A prata ficou com a dupla Victoria Brandão e Maria Zanin, do Colégio Estadual Antonio Garcez Novaes, de Arapongas.

Na categoria A (15 a 17) o pódio do ouro foi ocupado pela dupla Jayane Rigatieri e Milena Kaiser, do Colégio Estadual Cívico Militar Jandaia do Sul, enquanto a prata ficou com a Vanessa Alves e Isabelle C Lima, da Escola Estadual Julio Junqueira, de Arapongas. As alunas Emanuelle Gatti e com a Mariana Ferreira, do Colégio Estadual Antonio Garcez Novaes, também de Arapongas, levaram o bronze para casa.

Categoria A-B masculino duplas

Os alunos Miguel e Carlos de Jandaia do Sul também conquistaram o ouro na categoria B, e levaram medalhas para o Colégio Estadual Unidade Pólo. Em 2º lugar ficaram os alunos, Arthur e Pedro, do Colégio Estadual Cívico Militar Jandaia do Sul, que receberam a medalha de prata. O bronze da categoria foi para a dupla Seyd e Odair, da Escola Estadual Julio Junqueira, de Arapongas.

Já na categoria B quem garantiu o primeiro lugar do pódio foi a dupla de alunos, Pedro Duarte e Erik Prates do Colégio Estadual Prof Anesio Alves de Azevedo, de Arapongas. A prata ficou com o Jackson Hoffmann e João Canuto, da Escola Estadual Julio Junqueira, de Arapongas. Em 3º lugar a dupla, Bruno Cogo e Pedro Tomaza, Colégio Estadual Cívico Militar Jandaia do Sul.

Muito treino e disciplina

A dupla de ouro, Pedro Duarte e Erik Prates, do Colégio Estadual Prof Anésio Alves de Azevedo, de Arapongas, afirmam que o segredo para conquistar bons resultados é treino. “Treinamos todos os dias”, afirmam. A professora Vianney De Andrade Okamoto que é a técnica da dupla reforça o quanto os alunos se esforçaram para chegar até a essa fase dos jogos.

“Viemos de uma pandemia, paramos com tudo, e estamos praticamente dois anos sem jogos. Agora nós retornarmos o treinamento comigo e mesmo com as dificuldades eles são dois meninos que treinam muito, eles se dedicaram não só no treinamento, mas se empenharam muito também para chegar aqui”, afirma.

---Continua após a publicidade...

O professor Pedro Canesin, também teve duplas premiadas não só no tênis de mesa, mas também em outras modalidades deste 68º Jogos Escolares. “Aqui no tênis de mesa estou participando com o Colégio Júlio Junqueira de Arapongas, com três equipes masculino A masculino e feminino A, onde acabamos Conquistando o segundo lugar no masculino e feminino A e agora o terceiro lugar no masculino B. Eu também trouxe outras equipes, e todas elas conseguiram medalhas ressaltando aqui o voleibol feminino do Colégio Estadual Profª Nadir Mendes Montanha que conquistaram o terceiro lugar. Também tenho alunos no atletismo do colégio Júlio Junqueira. Com as quatro equipes ganhamos medalhas nas em várias modalidades, ao todo foram 13 medalhas pois também tiveram premiações para os alunos da escola Frei Graciano de Arapongas”, compartilha o professor.

“Eu participei na fase Municipal em Arapongas com 12 equipes e agora aqui com 13 equipes. Onde muitos foram agraciados com medalha. É exatamente gratificante ver que o esforço não só do meu trabalho, mas também do trabalho deles, do empenho, e da dedicação nos treinamentos”, ressalta o professor feliz com o resultado.

Veja mais em http://www.jogosescolares.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=15238&tit=KALOREMARUMBI–Duplas-de-Jandaia-do-Sul-e-de-Arapongas-conquistam-o-ouro-no-Tenis-de-Mesa