Ambulância tomba na rodovia entre Jandaia e Bom Sucesso

Uma ambulância do município de São Pedro do Ivaí tombou entre as cidades de Jandaia do Sul e Bom Sucesso, próximo a Usina da Cooperval.

O acidente ocorreu por volta das 0h20 desta segunda-feira (30).

Três pessoas estavam no veículo que retornava do Hospital da Providência . Elas saíram ilesas e acabaram recusando atendimento. O condutor relatou que foi desviar de um animal e perdeu o controle.

A ocorrência foi atendida pela Defesa Civil através dos agentes Silva, Andrade e Biazotto.

Outra ambulância do município foi solicitada para buscar os ocupantes.