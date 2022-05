Colabore com a Campanha do Agasalho

A Primeira Dama Stella Silva, comunica que no próximo dia 05 (Domingo) a APMI em parceria com o Departamento de assistência social, Paróquia São João Batista e voluntários, com o apoio da Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul estarão realizando a Campanha do Agasalho 2022.

As equipes de voluntários estarão passando nas casas das 9h às 12h, recolhendo doações de roupas, cobertores e calçados em bom estado de uso que serão destinados as pessoas

mais necessitadas do nosso município.

Estenda a mão e aqueça um coração!