Santa Maria vence partida dos Jogos Escolares em Marumbi

O Mascote Leão do Valle, do time do Centro Educacional Santa Maria, da cidade de Jandaia do Sul, marcou presença na partida de futsal que ocorreu na tarde deste sábado, 28 de maio, no Ginásio de Esportes Birão, em Marumbi. A equipe de Santa Maria jogou contra o Colégio Estadual Padre Angelo Casagrande da cidade de Marilândia do Sul, e ganhou de 2×0. Depois dessa primeira vitória, o time de Santa Maria, também joga uma nova partida neste domingo, 29 de maio, contra o Colégio Estadual Talita Bresolin da cidade de Califórnia.

Os Jogos Escolares do Paraná são uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e Superintendência Geral do Esporte. O evento conta com a parceria da Federação Paranaense de Desporto Escolar (FDE-PR), Núcleos Regional de Educação de Marumbi/Kaloré e Prefeitura Municipal de Marumbi e Kaloré. COM/JEPS Nayara Afonso