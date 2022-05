Samuel aniversariando neste sábado (28)

As priminhas SABRINA E SARA enviam parabéns para o primo SAMUEL e desejam toda a felicidade do mundo e que ele continue sendo este menino muito especial que papai do céu cumpra todas as bênçãos na vida dele.

Também vão os votos da prima MILIANE e do primo ROGÉRIO e da mamãe VALQUÍRIA e do papai DARCI.