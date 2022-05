Objetos são furtados de veículo durante a madrugada

A ocorrência foi registrada na madrugada deste sábado (28) na Rua José Maria de Paula em Jandaia do Sul.

Conforme a Polícia Militar, após solicitação via 190 de que haveria ocorrido um furto no interior de um veículo estacionado, a equipe deslocou até o endereço, realizou contato com o solicitante, o qual relatou que estavam em uma festa na casa de amigos e que sua esposa havia estacionado o veículo, GM/Corsa, por volta das 03h e que ao saírem por volta das 04h notaram que o veículo estava aberto e que diversos pertences haviam sido subtraídos, sendo bolsa feminina com diversos documentos e cartões bancários; Carteira (estilo autoescola) com documentos pessoais; Moedas; Violão com capa preta; Pedestais; Bolsa preta com fiação para instrumentos musicais e o retrovisor interno do veículo.

Salienta a vítima que não sabe se o seu veículo havia sido trancado, haja vista que não tinha sinais de danos nas portas e fechaduras.

Diante dos fatos, o solicitante foi devidamente orientado quanto aos procedimentos a serem tomados. A equipe realizou patrulhamento nas imediações, entretanto não obteve êxito em localizar suspeitos e os pertences, restando apenas a confecção da documentação pertinente.