Homem é baleado em Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada às 0h48 deste sábado (28) na Rua Manoel Parra Morilhas.

Conforme a Polícia Militar, após solicitação de que no endereço repassado haveria um homem ferido por disparo de arma de fogo, a equipe deslocou até o endereço e constatou que de fato o indivíduo estava com ferimentos no corpo, (braço direito e abdômen), provenientes de arma de fogo.

A vítima informou que teria tido uma desavença minutos antes com os possíveis autores dos disparos. Informou ainda que tais indivíduos estavam em uma motocicleta Honda/Falcon de cor prata.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos pela ambulância da Defesa Civil e foi encaminhado para o Hospital da Providência.

Diante dos fatos todos foram orientados quanto aos procedimentos a serem tomados e a documentação pertinente foi elaborada.