Veículo é encontrado carbonizado em Jandaia do Sul

Na manhã de sexta-feira (27), um veículo foi encontrado totalmente queimado em Jandaia do Sul.

Conforme a Polícia Militar, Um veículo estaria totalmente incendiado atrás do Parque de Exposições de Jandaia do Sul, sendo constatado que o veículo seria um Palio, porém sem Placas de Identificação. Ao ser consultado o chassi através do Sistema Sesp Intranet constou ser um veículo Fiat Palio e que a placa seria do Estado do Rio Grande do Sul. Diante do ocorrido o veículo foi apreendido, guinchado e encaminhado até Delegacia de Jandaia do Sul para os procedimentos cabíveis.