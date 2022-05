Homem é encontrado morto em residência no Jardim Vista Alegre

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 21h02 desta sexta-feira (27) na Rua João Franco de Souza, no Jardim Vista Alegre em Jandaia do Sul.

Luiz Antônio de Moraes, tinha de 65 anos.

Conforma a PM, após solicitação via 190 de que no endereço relacionado haveria um homem em óbito, a equipe deslocou ao local, onde fez contato com um senhor, que foi o primeiro a visualizar a vítima, o qual repassou que estava fazendo contato via telefone e como não obtinha sucesso, decidiu ir até a residência, onde teve que pular o muro e acabou observando por uma das janelas que a vítima estava em óbito.

Também foi feito contato com um dos familiares, que franqueou a entrada da equipe na residência de seu tio e também da equipe do SAMU, onde o Técnico em Enfermagem, constatou o óbito, que aparentava ser por causas naturais.

Diante dos fatos os familiares foram orientados e a documentação pertinente confeccionada.