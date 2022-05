Dona de bar é agredida e roubada em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 22h22 desta quinta-feira (26) na Rua Geovani Bertoli em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, após solicitação a equipe de serviço deslocou até ao local citado, onde segundo

informações repassadas pela vítima, a mesma relatou que é proprietária de um bar que fica no interior da rodoviária neste Município e que teria fechado o estabelecimento e ido embora a pé, sendo que ao passar por um trio, local escuro que dá acesso a rua de sua residência, acabou sendo abordada por um indivíduo que estaria com uma blusa de touca de cor escura, sendo agredida fisicamente com um pedaço de madeira na região da cabeça e que após às agressões o indivíduo teria roubado seu aparelho celular Samsung J2 que estaria no bolso de sua calça e saiu correndo tomando rumo ignorado. Diante do ocorrido, foi solicitado apoio da Ambulância da Defesa

Civil deste Município, que compareceram ao local e encaminharam a vítima até ao Hospital Nossa Senhora de Fátima para melhor avaliação médica. Foii efetuado patrulhamento no intuito de localizar o autor do Roubo, porém até a confecção do Bou, sem êxito. Que o referido Bou foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil deste Município para providências cabíveis. A Vítima foi devidamente orientada.