Prefeitura de Jandaia do Sul prevê melhorias com o valor arrecadado pelo IPTU

Valores foram atualizados e cobrança passa a ocorrer de forma mais justa equilibrada após a reforma tributária

A distribuição dos carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Jandaia do Sul foi iniciada pelos Correios na terça-feira (17) e deve ser concluída no sábado (21).

Do total aproximado de 11.500 carnês, cerca de 9 mil são prediais e 2.500 territoriais. Proprietários de terrenos e contribuintes que não receberem os boletos de pagamento devem retirá-los na Prefeitura. Aqueles que optarem pela cota única terão desconto de 10%; outra opção é o parcelamento em oito vezes, sem desconto.

Para ambas as alternativas, o vencimento será 31 de maio; no caso de parcelamento, os demais pagamentos deverão ser feitos nos 30 dias subsequentes.

O IPTU passou por reajustes oriundos da reforma tributária realizada no município neste ano em cumprimento à recomendação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR). Dos 399 municípios paranaenses, apenas 103 realizaram a atualização da Planta Genérica de Valores (PGV) – empregada na apuração da base de cálculo do IPTU. Até o ano passado, Jandaia do Sul estava entre os municípios com defasagem dos valores.

“Anteriormente, o Tribunal de Contas verificava apenas as despesas dos municípios, mas agora passou a conferir também as receitas”, esclarece Fábio Tamarozi, diretor do Departamento de Tributação. Além de atender aos preceitos legais, a reforma teve como objetivo promover uma justiça fiscal que beneficie os jandaienses, afinal, Jandaia do Sul estava com defasagem de 24 anos até 2021, com relação à atualização dos valores.

Isso acarretou prejuízos ao desenvolvimento da cidade, tendo em vista que, ao longo do tempo, passou a ocorrer uma disparidade de valores de cobranças de IPTU de imóveis de características semelhantes construídos em períodos diferentes. Com o novo código tributário legal e moderno desenvolvido pela equipe técnica da Prefeitura com base em estudos que buscaram medidas para solucionar as distorções causadas pela discrepância de mais de duas décadas, o município, hoje, pode considerar que tem uma tributação justa. Com as mudanças, aproximadamente 50% dos contribuintes tiveram redução no imposto, cerca de 35% receberam reajuste e para os 15% restantes o valor foi mantido. Todo o valor excedente, no comparativo com a arrecadação de 2021, será convertido em melhorias para Jandaia do Sul.

De acordo com o diretor de Finanças da Prefeitura, José Carlos Mascote, o valor arrecadado no último IPTU beneficiou todos os setores do município, sendo as prioridades a Saúde (que recebeu, no mínimo, 15% do montante) e a Educação (pelo menos 25%). O restante foi investido em demandas variadas de outras áreas, como: recapeamento asfáltico, manutenção de estradas rurais, manutenção e conservação da frota de veículos e distribuição de mudas de café para agricultores de Jandaia do Sul.