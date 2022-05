Viajante que estava indo de Fusca de Balneário Camboriú até o Alasca, morre em acidente no Estados Unidos

(Portal Menina) A jornada de Jesse Kozechen, 29 anos, que saiu de Balneário Camboriú a bordo do seu VW/Fusca rumo ao Alasca terminou de forma trágica na segunda-feira, 23, quando ele perdeu a vida em um acidente de trânsito na Highway 199, próximo da cidade de Selma, no estado americano do Oregon.

Segundo informações da imprensa local, Jesse estava conduzindo seu fusca quando ao realizar um desvio em função do trânsito lento, perdeu o controle do veículo e colidiu contra um Ford Escape. Jesse e seu cão Shurastey da raça Golden, que o acompanhava nas aventuras foram as vítimas fatais do acidente.

No perfil do Instgram @shurastey_ Jesse compartilhava com seus mais de 412 mil seguidores sua rotina na viagem de Fusca que teve início em Balneário Camboriú e tinha como destino o Alasca, no último dia 8 de abril, tiveram grande repercussão as imagens do Fusca circulando pelas ruas da Times Square, em Nova York. O canal no youtube Shurastey or Shuraigow? também é bastante popular e acumulada mais de 100 mil inscritos.