São Pedro do Ivaí realiza ações de combate ao abuso e à exploração de crianças e adolescentes

São Pedro do Ivaí ‘fez bonito’ e promoveu atividades para marcar a Campanha de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. No dia 13 de maio as crianças e adolescentes atendidos pelo SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos participaram de ação de conscientização nas repartições públicas do município.

Os alunos realizaram seus próprios cartazes nas oficinas com o auxílio dos instrutores, e deslocaram junto com cada equipamento do Sistema de Garantia de Direitos, CRAS – CREAS – Conselho Tutelar e o próprio SCFV para fixa-los nos principais locais de atendimento ao público.

“É uma campanha que a administração de empenha muito para realizar, porque se preocupa com o tema e quer que as pessoas compreendam a importância de denunciar através dos canais, como o disque 100, o conselho tutelar, no 3451-1220, e o CREAS, no 3451-3376. Vale lembrar que por todos estes meios as denúncias são totalmente anônimas”, orienta a secretária de Assistência Social, Estela Aparecida Sanae Aoyama.

Já no dia 18 de maio, que é a data de conscientização nacional, houve carreata durante a tarde pelas principais ruas da cidade, com auxílio de carro de som anunciando as orientações da campanha e depois foi realizada uma ação na Feira Noturna, com distribuição de materiais informativos e de conscientização.

Escuta Especializada

A secretária de Assistência Social destaca que o município está trabalhando para implantação de mais uma importante ferramenta de proteção às crianças e adolescentes. “Estamos buscando a implantação da escuta especializada, que será um grande avanço, porque as pessoas terão um auxílio especializado para proceder às denúncias, pois ainda nos dias de hoje o medo fala mais alto”, disse Estela.

